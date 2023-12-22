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Yıllardır baba mesleğini yaşatıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan İbrahim Ün, babasından öğrendiği mesleği günümüzde sürdürmeye devam ediyor. Babasının yanında küçük yaşta mesleği öğrenen Ün, yıllardır bu meslek sayesinde geçimini sağlıyor. Ancak en büyük sıkıntının yardımcı eleman bulmak olduğunu belirten Ün, ileriki zamanlarda bu sıkıntının ortadan kalkmasını umut ediyor.

Yıllardır baba mesleğini yaşatıyor
22.12.2023 - 20:51,  Güncelleme: 20:55
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Yıllardır baba mesleğini yaşatıyor

Öğrencilik döneminde hafta sonu ve yaz tatillerinde babasından mesleği öğrenen İbrahim Ün;

"Babamdan öğrendiğim ayakkabı tamirciliği mesleğini yaparak geçimimi sağlıyorum"

"Bu meslekte en büyük sıkıntı yardımcı eleman bulmak"

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan 58 yaşındaki İbrahim Ün, babasından öğrendiği mesleği günümüzde sürdürmeye devam ediyor.

Küçük yaşta babasının yanında mesleği öğrendiğini anlatan İbrahim Ün; "Okul dönemlerinde hafta ve yaz tatillerinde babamın yanına gidip yardım ediyordum. Bu sayede mesleği öğrendim. Bu zamana kadar meslekte herhangi bir zorluk yaşamadığım. Herhangi bir zorluğu da yok. Yıllardır geçimimi bu meslek sayesinde sağlıyorum. Sadece bu meslekte yetişen eleman sıkıntısı var. İnşallah ileriki zamanlarda bu sıkıntı ortadan kalkar" dedi.

Rahmetli babasının bu mesleğe 1945 yılında başladığını ve kendisinin de 12 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu belirten Ün; "1988 yılından bu zamana kadar bir fiil bu işle uğraşıyorum. Mesleğimizin tek zorluk tarafı yetişen eleman yok, yardımcı yok. Başka bir sıkıntı yok. Allah'ıma şükür bu meslek sayesinde evimizi yaptık, çocuğumun birini evlendirdim. Yani maddi bir sıkıntı olmaz. Bu mesleği herkese tavsiye ederim. Ben 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu meslekte aç kalacağım olayı yok. Benim müşterim senelerdir devam ediyor. Çalıştıktan sonra her meslek devam eder " diye konuştu.

Kaynak: İHA
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