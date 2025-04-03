Yılmaz, Adrenapark\'ta incelemelerde bulundu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, prestijli projesi Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Adrenapark'ta incelemelerde bulundu. Tamamlandığında Gaziantep'e büyük değer katacak Adrenapark'ın ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirten Yılmaz, off-road, drift, drag, motocross, karting, drone ve model araç yarışlarının artık Gaziantep'te de düzenleneceğini kaydetti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, seçim öncesi sözünü verdiği Adrenapark'ın yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yılmaz'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz de eşlik etti.

"Gaziantep'e değer katacak"

Yılmaz, Adrenapark'ın Gaziantep'e değer katacağını belirterek, Nizip Yolu'nda 400 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen projenin bir kompleks olacağını anlattı. Yılmaz, "Bu eşsiz pist kompleksi, uluslararası standartlarda tasarlandı ve off-road, drift, drag, motocross, karting, drone ve model araç yarışları gibi birçok farklı yarış kategorisine ev sahipliği yapacak" dedi.

"Motor tutkunlarının yeni adresi olacak"

Yılmaz, Adrenapark'ın nitelik bakımından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını söyledi. Türkiye'nin ilk yarış arenası Adrenapark'ın motor sporları ve adrenalin tutkunlarının yeni mekanı olacağını ifade eden Yılmaz, "İnşallah tamamlandığında ulusal organizasyonların Gaziantep'teki durağı olacak. Proje çalışmalarımız tamamlandı, önümüzdeki günlerde ilk kazmayı vuracağız. En kısa sürede tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Adrenapark'ın hem profesyonel sporcuların hem de motor sporlarına ilgi duyan herkesin buluşma noktası olacağını dile getiren Yılmaz, komplekste adrenalin dolu anlar yaşanacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP