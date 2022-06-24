Akçakoca Yardımseverler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Solak ise "Dernek üyelerimizde Eskişehir'i gezmeye geldik. Üç günlük gezi programımızda şehre katmış olduğunuz tematik parkları ve müzeleri görme fırsatı yakaladık. Bir Avrupa şehri yaratmışsınız. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Akçakoca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yılmaz Büyükerşen'e Akçakoca Yardımseverler Derneği'nden Ziyaret - Son Dakika

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