Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı

Yılmaz\'dan Kurban Bayramı mesajı
05.06.2025 13:34  Güncelleme: 13:36
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazze'de ve dünyadaki tüm zulümlerin son bulmasını dileyerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde huzur ve mutluluğun hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı...

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazze'de ve dünyadaki tüm zulümlerin son bulmasını dileyerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde huzur ve mutluluğun hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında bayramlar, küslerin barıştığı, insanların kaynaştığı, birlik ve dayanışma atmosferinin hakim olduğu müstesna günler olduğuna dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın Allah'a yakınlaşmanın, affetmenin ve insanı insana emanet etmenin çağrısını taşıdığını belirten Yılmaz, "Mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur, sevinç ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Kurban Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin en derin örneklerinin yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Birlik ve beraberlik içerisinde huzura yürüme günüdür, aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir" şeklinde konuştu.

"Ekipler, Bayram boyunca mesaide olacak"

Yılmaz, Kurban Bayramı Şehitkamil halkının sorunsuz ve hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmek için belediye ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin görevinin başında olacağını ifade ederek, "Bizler de Şehitkamil belediyesi olarak her bayram olduğu gibi bu yılda ekip arkadaşlarımızla sokakta, caddelerde olacağız. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirmesi en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yüce Allah'tan Gazze'de devam eden İsrail zulmünün son bulmasını dileyerek, "Gazze'de devam eden soykırımın bir an önce son bulması ümidiyle başta Şehitkamil halkı olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; yüce Allah'tan bayramın barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

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