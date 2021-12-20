Yoğurt taşı yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir inşaat ustası, unutulmaya yüz tutmuş olan yoğurt taşı (Süzek Taşı) yaparak geçimini sağlıyor.

İlçeye bağlı Kömür mahallesinde ikamet eden 51 yaşındaki İnşaat Ustası Davut Turan, buzdolabının olmadığı zamanlarda yoğurdun saklanması için yoğurt taşının kullanıldığını söyleyerek; "Ben inşaat ustasıyım, iş olmadığı zamanlarda boş kalmamak için yoğurt taşı yapıp satıyorum. Mahallemizin yaylalarında bulunan kefek taşları alıp, evimin önüne getirip çekiç, balta, keser ve balyoz yardımı ile taşın içini oyabildiğim kadar oyuyorum. Kimileri yoğurt taşı, kimileri de süzek taşı veya durak taşı olarak bilmektedir. Bu taşın asıl amacı yoğurdu süzdürmek için kullanılmasıdır. Yaylacılar ve davarcılar, yoğurdu sulu bir halde yanlarında bulunduramazlar. Çünkü sulu yoğurt, çabuk bozulur veya hareket halindeyken o sallantıda dökülür ve heba olur. Bu durumun önüne geçmek için yoğurdun asitli suyunu bu taş vasıtasıyla süzdürürler ve 'süzme yoğurt' elde edilir. Özellikle buzdolabının bulunmadığı zaman ve mekanlarda yoğurdun saklanması amacıyla kullanılan bu taş içerisinde saklanan yoğurdun harikulade bir lezzeti olmaktadır" dedi. - KAYSERİ