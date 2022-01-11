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Yollar 60 bin ton sıcak asfaltla kaplandı - Son Dakika

Yollar 60 bin ton sıcak asfaltla kaplandı

11.01.2022 15:58
Yollar 60 bin ton sıcak asfaltla kaplandı

Osmangazi Belediyesi'nin yol yapım ve yenileme çalışmaları 2021 yılında da kesintisiz şekilde devam etti.

Osmangazi Belediyesi'nin yol yapım ve yenileme çalışmaları 2021 yılında da kesintisiz şekilde devam etti. Başkan Mustafa Dündar, "Ekiplerimiz bir yandan yeni imar yolları açarken, bir yandan da bu yolları asfaltla kaplıyor. Açılan imar yolları ile zemini bozulan cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarında, 59 bin 239 ton sıcak asfalt yollarla buluştu" dedi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, özellikle ilçenin gelişim bölgeleri olan Demirtaş, Yunuseli-Hamitler, Ovaakça ile kırsal mahallelerin bulunduğu bölgelerde yeni imar yolları açılarak ulaşım ağına kazandırıldı. Açılan yeni yollarla birlikte, zemin ve asfalt bütünlüğü bozulan pek çok cadde ve sokak, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için yenilenerek sıcak asfaltla kaplandı. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara öncelik vererek, Osmangazi'de yaya ve araç ulaşımının iyileştirilmesi adına büyük çaba harcıyor.

Osmangazi'de ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak için hummalı bir mesai harcadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sahip olduğu yüzölçümü, 900 bine yaklaşan nüfusu, 136 mahallesi, 18 bulvar, 8 bin 802 cadde ve sokağı ile Türkiye'nin 56 ilinden büyük bir ilçeyiz. Her yıl artan nüfus ile birlikte ihtiyaçlar da artıyor. Bizler de bu gelişmeye paralel olarak ulaşım altyapısına ciddi yatırım yapıyoruz. 2021 yılında, ilçemize yeni yollar kazandırdık. Demirtaş ve Ovaakça bölgesini Armutköy yolu üzerinden Bursa'nın batısına bağlayacak alternatif bir ulaşım güzergahı olan Yunuseli Meydan Caddesi altyapı çalışmalarını tamamladık. Kısa süre içerisinde hizmete açacağız" dedi.

Bir yandan yeni yollar yaparken, bir yandan da mevcut yolları yenilediklerini belirten Başkan Dündar, "2021 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yaklaşık 60 bin ton asfaltı yollarla buluşturduk. Bunun 36 bin tonu, 27 kilometrelik yolda gerçekleştirilen sıcak asfalt kaplama, kalan kısmı ise mevcut yolların iyileştirilmesinde kullanılan asfalt. Ayrıca, ekiplerimiz bu çalışmalarda yaklaşık 27 bin ton temel dolgu malzemesi kullanılırken, 25 bin metrekarelik freze çalışması yaptı. Osmangazi Belediyesi olarak bu çalışmalarımızı 2022 yılında da sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Yollar 60 bin ton sıcak asfaltla kaplandı
Yollar 60 bin ton sıcak asfaltla kaplandı
Yollar 60 bin ton sıcak asfaltla kaplandı

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Fen İşleri Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yollar 60 bin ton sıcak asfaltla kaplandı - Son Dakika


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