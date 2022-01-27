Yollar buz pistine dönünce vatandaş traktörle sörf yaptı - Son Dakika

Yollar buz pistine dönünce vatandaş traktörle sörf yaptı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sokakların buz pistine dönmesini fırsat bilenler, traktörün arkasına bağladıkları brandayla sörf yaptı. Kucağındaki köpekle tarihi köprü yanındaki höyükten kayanlar, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Hafta başından bu yanana yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisinde bulunan Denizli'de, yıllar sonra kent merkezlerinde de 15 santimetreye aşan kar birikmesi vatandaş için eğlence kaynağı oldu. Çal ilçesinden sonra Çivril ilçesinde de traktörle kayak yapanlar kameralara takıldı. Kucaklarındaki köpekleriyle saatlerce traktörün arkasına bağladıkları branda ile kayak yapan Sareselli Mahalle sakinleri, mahallenin yaklaşık 2 kilometre dışında bulunan ve halk arasında 'Büyük höyük' ismiyle bilinen mevkiden naylon poşetlerle kaydı.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde eksi 6 derecelere kadar düştüğü mahallede, aşırı soğuklar kar eğlencesine engel olamadı. Kayak yapan ve kartopu oynayanlar, uzun zamandır özlemini çektikleri karın tadını çıkarttı.

Yaktıkları ateşte bol bol ısınarak karın tadını çıkarttıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Özer Çetinkaya, "Burası Çivril ilçesinin Seraselli mahallesi. Burası mahalleye iki kilometre uzaklıktadır. Tabi çocuklar karda kaymak istedi. Burası ova yüksek yer bulmak zor oluyor. Burada kaymak daha güzel. Çocukların neşesi şu anda yerinde. Kar yağışından dolayı çok mutluyuz. Bu kar yağışını çocuklar için eğlenceye dönüştürdük" dedi.

Höyükten kayan mahalle sakinleri, akşam saatlerine kadar kar topu oynadı yağan karın tadını soğuk havaya rağmen çıkardı.