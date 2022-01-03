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Yorgun düşen akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika

Yorgun düşen akbaba tedavi altına alındı

03.01.2022 17:33

Yorgun düşen akbaba tedavi altına alındı Edirne'nin Enez ilçesinde yorgun düşen akbaba, Keşan'da koruma altına alındı.

Yorgun düşen akbaba tedavi altına alındı

EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesinde yorgun düşen akbaba, Keşan'da koruma altına alındı. Belediye Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen vahşi hayvan toparlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

Enez'de bitkin ve uçamaz halde bulunan akbaba, ihbar üzerine bölgeye ulaşan görevliler tarafından arazide yakalandı. Üzerinde takip cihazı olan akbabanın uzun yolculuğu sırasında yorulmuş olabileceği veya normalde hayvan leşleriyle beslenen, ancak bölgede yiyecek bulamasından dolayı güçten düşmüş olabileceği değerlendirilirken, Keşan'da koruma altına alındı.

Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen akbaba, burada ilk kontrolleri yapılan akbabada herhangi bir yaralanma yada kırık olmadığı tespit edildi ve barınakta kuşlar için hazır bulundurulan bir kafeste muhafaza altına alındı.

Geçici bakım evinde tedavisi devam eden akbabanın durumu hakkında açıklama yapan Geçici Hayvan Barınağı Sorumlusu Veteriner Hekim Hasan Nural, "Milli Parklar Müdürlüğü tarafından teslim alınıp yaban hayvanlarının barındığı bir rehabilitasyon merkezine götürülecek yada toparlanırsa buradan serbest bırakılacak ve buradan yolculuğuna devam edecek. Şu anda genel durumu beslenmesi gayet iyi. Verdiklerimizi yiyor, bir problemi görünmüyor" diyerek, akbabanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yorgun düşen akbaba tedavi altına alındı
Yorgun düşen akbaba tedavi altına alındı
Yorgun düşen akbaba tedavi altına alındı

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Rehabilitasyon, Edirne, Keşan, Enez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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