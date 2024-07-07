Yozgat'ta Bal Ormanı Projesi Hayata Geçirildi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Merkez, Sorgun, Çekerek, Akdağmadeni, Çayıralan bölgelerinde bulunan bal ormanlarına yenilerinin eklenmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı eteklerinde kurulan bal ormanına arıcılar yerleşmeye başladı.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta son yıllarda arıcılık faaliyetleriyle birlikte bal üretimi de arttı. Arıcıların daha kaliteli bal üretimine destek olmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda Yozgat Merkez, Sorgun, Çekerek, Akdağmadeni ve Çayıralan'da bulunan ormanlık alanlarda 10 ayrı bal ormanı kuruldu. Olumlu sonuçların alınmasının ardından Yozgat Valiliğinin talebi doğrultusunda Yozgat Merkez, Aydıncık ve Çayıralan'da toplam 6 ayrı bölgede yeni bal ormanı tesisi planlandı. Arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi, organik bal ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 'Bal Ormanı Eylem Planı' kapsamında bu yıl Yozgat'ta milli park çamlık eteklerinde planlanan bal ormanı projesi hayata geçirildi, arıcılar bölgede konuşlanmaya başladı.

"400 arı kovanıyla birlikte burası güzel bir tesis olacak"

Tesis edilen bal ormanı sahasına arılarını konuşlandıran Yozgat Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Mithat Çakıroğlu, bal ormanlarından daha kaliteli bal alacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tesisimizi Orman İl Müdürlüğümüz yaptı. Sayın Valimizin gayretleriyle Orman İl Müdürlüğümüz bu tesisi Yozgat arıcılarına kazandırdılar. Burada yaklaşık 400 arı kovanı kapasitesi var. Şu anda bu alanda 250'ye yakın arı kovanı mevcut. 16 bin tane ballı bitki dikecekler buraya İl Müdürlüğü tarafından. Seneye de inşallah 400 arı kovanıyla birlikte burası güzel bir tesis olacak. Burada konuk ağırlama yerleri, kamelyalar, gelen misafirlerimize ikramda bulunacağımız yerler yapacaklar, Orman İl Müdürlüğümüz. Arıların su içmesi için bir havuz tesis ettiler. Ağaç yardımıyla arılarımız oradan sularını, arılığa yakın bir şekilde temin ediyorlar. Bal kalitesini artırmak, doğala yakın buradan bal almayı umuyoruz. Yozgat'ta çam balı yetişmez. Çam balının olması için bulunan yerlerde rutubetin olması lazım. Rutubetle birlikte çam balı dediğimiz salgı balı, rutubetli havalarda oluyor. Biz burada 'ballı bitki dediğimiz' olay da bu. Buraya ballı bitki dikecekler 16 bin tane, bu çanak bölgeye. Hem rüzgardan etkilenmeyecek bir bölge, çanak bir bölge. Ballı bitkilerimiz de yetiştiği zaman burada tamamen doğal bal üretimi yapacağız. Kapasite olarak 400 arı kovanlık. Fakat şu anda bulunduğumuz alanda 250'ye yakın kovan arımız var."