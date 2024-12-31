Yozgat'ta Esnafın Yılbaşı Umudu Yıkıldı

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta esnafın yılbaşı alışverişi ile rahatlama hayali boşa çıktı. Artan hayat pahalılığı, daralan alım gücü nedeniyle vatandaş vitrinlere bakıp geçmek zorunda kalırken, kurulan halk pazarından alışveriş yapanların sayısının da bir elin parmağını geçmemesi, nefes almayı hayal eden esnafta hayal kırıklığı yarattı. Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, "Alım gücü düştükçe pazardaki hayat da düşüyor, mücadele de düşüyor, netice bu" dedi.

Yozgat şehir merkezinde yılbaşı haftasına girildiği günden itibaren vatandaşın alışveriş yapmak yerine mağazaları gezdiği gözlendi. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler ise etiketlerdeki fahiş fiyatlar nedeniyle hayli zorlandı. Bugün kurulan haftalık halk pazarında ise benzer durum yaşanırken yılbaşı nedeniyle sebze, meyve satabilmek için sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf hayal kırıklığı yaşıyor.

"Fazla konuştuğumuz zaman yukarıdaki arkadaşlarımız rahatsız oluyor"

Soğuk havada, tezgahında kestane satan Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Pazarımızı görüyorsunuz, kış şartlarında envai çeşit ürünlerimizle Salı Açık Pazar yerinde tezgahımızı Yozgatlı hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Malum üç harflilerin sayesinde küçük esnaf bitme noktasına gelmiştir. Satmadıkları hiçbir şey kalmadı. Burası Yozgat, sözün bittiği yer. Fazla konuştuğumuz zaman yukarıdaki arkadaşlarımız rahatsız oluyor. Devletine vergisini veren her türlü araçlarının bandrolünü, sigortasını, muayenesini yaptıran esnafın son hali bu. Yukarıdan memleketi idare edenlerin vicdanına havale ediyorum. Şehirlerin nüfusuna göre üç harfleri yerleştirsinler. Sabahtan beri titreyerek çoluğumuza çocuğumuza 170 esnafla rızık götürme çabası içerisindeyiz. İnşallah sesimizi duyarlar."

"Şimdi yılbaşı diye bir şey kalmadı"

Eski günleri arar olduklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan üç beş sene önceki yılbaşlarında satmış olduğumuz malların sebze, meyve, muz, kivi, armut, bu çeşit kestane gibi malların beşte birini satamaz duruma geldik. İnsanların ekonomisi dibe vurdukça pazarlardaki iş seviyesi de asgarinin çok altına düştü. Bugün bir arabanın maliyeti anormal bir şekilde 10-12 ton mal attığın zaman 300-400 bin lirayı buluyor. Bu pazarda 300-400 bin liralık malı nasıl satarız siz şahit oluyorsunuz. Alım gücü düştükçe pazardaki hayat da düşüyor, mücadele de düşüyor, netice bu. Üç sene öncesini arar oldu, iki sene öncesini arar olduk. Eskiden, iki sene önce yılbaşına bir hafta kala yılbaşı alışverişi başlar, esnaf belirli bir seviyede ticaretini yapardı. Şimdi yılbaşı diye bir şey kalmadı, vaziyet bu. Bugün yılbaşına bir gün var, pazarda bir tane müşteri yok, saat 11.00-11.30 olmuş. Yani bugünü biz sayıyoruz, bugün ticaret, pazarın olduğu için bugün diyorum, yoksa gece yılbaşı, alışverişin olduğu vaziyet. Burası Yozgat'ın 30-40 yıldır salı günleri kurulan pazarı, görselimiz de bu."