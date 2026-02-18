Yozgat'ta Kuraklık Balıkçılığı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Yozgat'ta Kuraklık Balıkçılığı Olumsuz Etkiledi

18.02.2026 09:47
Yozgat'ta yağışların azlığı nedeniyle su seviyesi düştü, çiftçiler ve balıkçılar zor durumda.

(YOZGAT) - Yozgat'ta geçen iki yılda yeterli yağış düşmemesi baraj ve göletlerde su seviyesini düşürdü. Kuraklık tarım yapan çiftçilerle birlikte iç sularda balık avlayıp, geçimini temin edenleri de olumsuz etkiledi. Baraj ve göletlerde yağışlarla birlikte suyun yükselmesi hem çiftçileri hem de balıkçıları sevindirdi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta tarım alanlarının sulamasına yönelik tesis edilen çok sayıda baraj ve gölet tekne ile baraj sularına ağ atarak balık tutanların ekmek teknesi oldu. Ancak geçtiğimiz iki yıl Yozgat'ta kuraklık derelerin kurumasına, baraj ve göletlerde su seviyesinin düşmesine neden oldu. İç sulardan yararlanarak tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, tarlaya ektikleri tohumu, diktikleri fideleri bile tekrar alamadı. Balıkçılar da suların çekilmesinden etkilendi. Baraj sularına attıkları ağlardan çoğu zaman 4-5 balık ancak toplayabildi.

Yozgat'ın Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı'nda balıkçılık yapan Durak Nogay, "Balık yatıyor, daha kalkmadı. Normal sezonda çek çek gelmiyor, sonra sezon bitiyor. Balık oynuyor, sezon da bitiyor. Devletin işi ters. Evvelden Mayıs 1'deydi yasak, Nisan 1'e çektiler. Mayıs'ın 1'inde de o zaman iyiydi. İnsanlar 5-10 kuruş ekmek parası yiyordu. Şimdi tam balık kalkıyor, biz dışarıya" dedi.

Hüseyin Ceylan da, "Balık durumumuz zayıf, şu an için zayıf. Balık alamıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu ağlar diken oluyor, pislik oluyor. Bir gün bekleyen ağdan diken olduğu için bir de rüzgar söz konusu, balık alamıyoruz. Şu an yok. Ama bitti demek anlamına da gelmez. İnşallah verici Allah olur, balığımız da olur. Nasıl suyumuz yükseliyor, çiftçilerimiz mutlu oluyorsa biz de balık alarak mutlu oluruz" diye konuştu.

"Su yükseldikçe kıyının pisliği ağlara takılıyor"

Şuayip Çetin ise su yükseldikçe kıyılarda biriken pisliğin de gün yüzüne çıktığını ve ağlara takıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Kooperatif üyesiyim. Yıllardır da çalışıyorum barajda. Birkaç gündür fırtına vardı. Rüzgardan kıyının otlarını ağlara takılıyor. Şunlar temiz hali. Suyun yüzünde var bir römork... O kadar pislik var suyun içindeki ağlarda. Su yükseldikçe kıyının pisliği, çalı, diken ağlara takılıyor. Balık mevsimsel duruma göre, hava iyi olursa bugün çıkar. Bugün hava iyi. Hava bozdu mu zaten balık kayboluyor. 16-17 kayık var. Birer ikişer kişi çalışsa 20-25 kişi var. Rastgele bir şey, belli olmuyor."

Kaynak: ANKA

Balıkçılık, Ekonomi, Yozgat, Çevre, Yerel, Son Dakika

