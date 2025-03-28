Yozgat'ta Liseli Gençlerden İftar İkramı - Son Dakika
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Yozgat'ta Liseli Gençlerden İftar İkramı

Yozgat\'ta Liseli Gençlerden İftar İkramı

Yozgat'ta liseli öğrenciler, yolculuk yapanlara iftar için çorba ve ekmek ikram etti.

28.03.2025 15:41
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Yozgat'ta iftar saatinde seyahat halinde olan yolculara liseli gençler ikramda bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'İyilik Haftası' olarak belirlediği haftada Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Yolunuzu İyilikle Kesiyoruz' sloganı ile iftara 10 dakika kala, yolda olan yolculara kendi üretimleri olan çorba, ekmek ve kekin yanında hurma ile su ikram etti.

Öğrenciler, iyilik kazanımlarını pekiştirirken, yolda olan şoför ve yolcular ikramdan duyduğu memnuniyetlerini ve mutluluklarını ifade etti. Jandarmanın da desteği ile yürütülen çalışmada tır şoförü Mehmet İhsan Beytepe, "Yolda hiç beklemediğim bir ikramdı. Gençlerin fikri ve kendi üretimleri olduğunu öğrenince çok duygulandım, geleceğe dair umutlarım arttı. Asla unutmayacağım bir Yozgat yol hatırası" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Liseli Gençlerden İftar İkramı - Son Dakika

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