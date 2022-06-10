Yüksekova'da iki mevsim bir arada - Son Dakika
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Yüksekova'da iki mevsim bir arada

10.06.2022 09:07

Yüksekova'da iki mevsim bir aradaHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Haziran ayıyla beraber ilçenin ovası yeşile bürünürken, hemen etrafını saran karlı dağlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova'da iki mevsim bir arada

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Haziran ayıyla beraber ilçenin ovası yeşile bürünürken, hemen etrafını saran karlı dağlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar dururken, ovada ise yaz yeşile büründü. Çetin geçen kış ayıdan sonra ovadaki kar yerini çiçek ve yeşilliğe bırakırken, hemen yanı başında 4 bin rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar, iki mevsimin güzelliğini yaşatarak güzel görüntülere sahne oluyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak isteyen vatandaşlar manzarayı yerinde doyasına fotoğrafladılar. Her mevsimi anbean Yüksekova'da yaşanabilir diyen Hikmet Dilce, "Güzel bir ovamız var. Şuan ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde halen kar duruyor. Adeta 2 mevsimi bir arada yaşamak tamamen mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı resimlemek için geldik buraya. Bu doğa kolay kolay başka yerde bulunmaz buna şükretmek gerek" dedi.

Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da iki mevsim bir arada - Son Dakika

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