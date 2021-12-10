Üye Girişi
Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi - Son Dakika

Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi

10.12.2021 11:23

Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendiHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar köye indi.

Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar köye indi.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyü kırsalında görünen kurt sürüsü vatandaşlar, tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yüksekova'da mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte yüksek kesimlerde aç kalan kurtlar, gündüz saatlerinde köye kadar indi. Bir süre vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan kurtlar, daha sonra dağlık alanda gözden kayboldu.

Yağış ve soğuk havanın etkili olduğu Yüksekova'da doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının köye indiğini belirten vatandaşlar, yabani hayvanların zaman zaman köye kadar geldiğini ifade ettiler.

Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi
Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi
Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi
Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi

Yüksekova, Hakkari, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş 11:30 Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş
Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti 11:26 Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı

Son Dakika Haberleri
11:30 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor
11:29 Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş
11:28 Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi
11:26 Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti
11:12 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı
11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz
11:01 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde
10:56 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi         
11:29
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 11:39:00. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da kurt sürüsü görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement