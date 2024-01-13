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Yüksekova'da uçak seferlerine kar engeli - Son Dakika
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Yüksekova'da uçak seferlerine kar engeli

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek olan uçak seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iptal edildi. Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede, bugün gerçekleşmesi beklenen uçak seferleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

13.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:13
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Yüksekova'da uçak seferlerine kar engeli

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek olan uçak seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede, bugün gerçekleşmesi beklenen uçak seferleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yüksekova\'da uçak seferlerine kar engeli
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da uçak seferlerine kar engeli - Son Dakika
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