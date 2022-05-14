Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi - Son Dakika
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Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi

14.05.2022 14:22

Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine kış mevsiminde gelen tilki, baharın başlamasıyla bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi.

Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine kış mevsiminde gelen tilki, baharın başlamasıyla bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi.

Kış mevsimin başlamasıyla yüksek kesimlerde yaşayan Tilki yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayınca Yüksekova merkeze indi. Kış boyunca Yüksekova merkezde yaşamını sağlayan Tilki, bu sefer kalıcı kalarak ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Cebeli Balin'in bahçesinde yavrularıyla beraber görüntülendi. Sadece merkezde kış ayında görülen Tilki, baharın gelmesiyle bahçede yavruyla görüntülenmesi ise ayrı bir güzellik kattı. Cebeli Balin, "Bunlarda bölgenin zenginlikleri aslında. Her canlı yaşamayı hak ediyor. Kış aylarında gelen Tilkimiz şuan bahçemizde ve yavrularıyla yaşıyor. Elimizde geldikçe zarar vermeyeceğiz onlarda bakacağız" dedi.

Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi
Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi
Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi
Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi

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Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi - Son Dakika


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