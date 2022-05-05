Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika
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Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

05.05.2022 19:28

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Belediye bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnaç, Yüksekova'nın birçok kültüre ev sahipliği yaptığını belirterek, "Yüksekova, 1. Dünya Savaşı sonunda Rus işgaline uğramış, ilçenin milis kuvvetleri ve ordunun başarısı sonucu 5 Mayıs 1918'de düşman işgalinden kurtulmuştur. 19. yüzyılda Van vilayetine bağlı Hakkari'nin kazası olan Yüksekova, 1936'da ilçe olmuştur" dedi.

Halk oyunları gösterisinin ardından sona eren törene Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Akif Arslan, STK temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar.

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
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Atatürk Anıtı, Yüksekova, Hakkari, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika


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