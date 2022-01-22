Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü - Son Dakika

-Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü
2 kişi kendi imkanlarıyla iş makinesinden çıktı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda çalışan Karayolları Yüksekova 117.Şefiliğine bağlı ekiplerin üzerine çığ düştü.
Edinilen bilgilere göre olay Yüksekova-Şemdinli Karayolu Haruna Geçidi'nde meydana geldi. Burada yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 117.Şube Şefliğine bağlı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kar altından çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde iş makinesi çığ altından çıkarılırken, çığ nedeniyle kapanan yol trafiğe tekrar açıldı.
Kaynak: İHA
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