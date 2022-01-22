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Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü - Son Dakika

Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü

22.01.2022 14:26

-Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü 2 kişi kendi imkanlarıyla iş makinesinden çıktı Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda çalışan Karayolları Yüksekova 117.Şefiliğine bağlı ekiplerin üzerine çığ düştü.

-Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü

2 kişi kendi imkanlarıyla iş makinesinden çıktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda çalışan Karayolları Yüksekova 117.Şefiliğine bağlı ekiplerin üzerine çığ düştü.

Edinilen bilgilere göre olay Yüksekova-Şemdinli Karayolu Haruna Geçidi'nde meydana geldi. Burada yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 117.Şube Şefliğine bağlı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kar altından çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde iş makinesi çığ altından çıkarılırken, çığ nedeniyle kapanan yol trafiğe tekrar açıldı.

Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü
Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü
Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü

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Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü - Son Dakika
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