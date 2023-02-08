Türkiye karşıtı haberleriyle biliniyordu! Yunan gazetesinden deprem felaketi yaşayan Türkiye'ye destek karikatürü: Hepimiz Türküz

Dün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı.

"HEPİMİZ TÜRKÜZ"

Bugünse Yunanistan'ın önde gelen ve sık sık Türkiye karşıtı haber yapan Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak "Hepimiz Türküz" yazdığı resmedildi.

İşte o karikatür: