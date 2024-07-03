Yunusemre Belediyesi Temmuz Meclisi\'nde Mehmet Güzgülü anıldı

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Yunusemre Belediyesi Temmuz Meclisi, Semih Balaban başkanlığında toplandı. Meclis, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren, Yunusemre Belediyesi'nin de kurucu meclis üyelerinden olan Manisa'nın sevilen ismi Mehmet Güzgülü'nü unutmadı.

Yunusemre Belediye Meclisi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapılan toplantıda 33 madde görüşülürken; yeni kurulan Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu'na Mehmet Sargın, Pınar Kına, Zühre Karabulut, Berk Mersinli ve Melih Emre Doğru seçildi. Mecliste, Manisa'da da vali yardımcılığı yapan Yaşar Tok'un isminin Uncubozköy Mahallesi 5519 Sokak'a, geçirdiği ev kazası sonucu 15 aylıkken yaşamını yitiren Vedat Ayaz Şamlı'nın isminin de Tevfikiye Mahallesi'ndeki bir parka verilmesi kararlaştırıldı.

12 halk ekmek satış noktası Manisa Büyükşehir Belediyesine devrediliyor

Yunusemre Belediyesi'ne ait olan halk ekmek satış noktalarının Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi de gündem maddeleri arasındaydı. Konuya ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Mutlu ve Kaynak Mahallesi hariç 12 halk ekmek satış noktasının büyükşehre tahsis edilmesini istediklerini belirtti. Yavaşlı, büyükşehrin halk ekmek satışına başlayacağı güne kadar Yunusemre'nin hizmete devam edeceğini söyledi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Mehmet Güzgülü'nü unutmadı

Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Semih Balaban yaptığı konuşmada ilk olarak, Sivas ve Başbağlar katliamında yaşamını yitiren vatandaşları andı. Başkan Balaban ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları da anarken; darbelerinin ülke demokrasisini, gelişimini geriye götürdüğünü söyleyip bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi. Meclis, geçtiğimiz günlerde sonsuzluğa uğurlanan, Yunusemre Belediyesi'nin de kurucu meclis üyeleri arasında yer alan Mehmet Güzgülü'nü unutmadı. Güzgülü'nün Manisa'nın sevilen, siyaset üstü isimlerinden biri olduğunu belirten Başkan Balaban, "Mehmet Güzgülü, Manisa'nın sevilen isimlerindendi. Saygıdeğer bir siyasetçiydi. Manisa'yı seven güzel bir insandı. İsminin yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Onun adına yakışanı yapalım. Unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın. Kendisine vefamızı gösterelim, Ailesinin ve MHP camiasının tekrar başı sağ olsun" dedi. Mecliste grubu bulunan başkanvekilleri de söz alarak kayıptan duydukları üzüntüyü dile getirerek Güzgülü Ailesi ve MHP grubuna başsağlığı dilediler. Ağustos meclis toplantısının 6 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA