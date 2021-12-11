"Yurdumu yönetiyorum" projesi başladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Düzce'de yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında yurtlarda kalan öğrenciler haftanın iki günü yurtlarda yapılan çalışmaları inceleyerek idare işleyişini bizzat yerinde görecek.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında yurtlarda kalan öğrenciler 'Yurdumu yönetiyorum' projesi ile yurt işleyişini öğrenmeye başlayacak.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı yaptığı açıklamada; "Gençlik Odaklı Projelerimize devam ediyoruz. Yurtlarımızda misafir ettiğimiz öğrencilerimizle " Yurdumu Yönetiyorum" projemiz kapsamında Haftanın iki günü Yurt İdarecilerimizin gözetiminde yapılan iş ve işlemler konusunda bilgi sahibi olmasını, yönetime katılarak, Bakanlığımızın imkan ve çalışmaları ile idarenin işleyişini bizzat yerinde görmelerini hedefliyoruz. Gençlerimiz her şeyin en iyisini hakkediyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE