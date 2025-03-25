Yurt Eğitim Sen Ramazan İftarı Düzenledi

Yurt Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla üyeleri için iftar programı düzenledi.

Kentte bir restoranda gerçekleştirilen programa sendika üyeleri ve aileleri katıldı. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan katılımcılar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı.

Programda konuşan Yurt Eğitim Sen Ağrı Şube Başkan Yardımcısı Rabia Kotan, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, "Bu mübarek ay, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sunuyor. Üyelerimizle bir araya gelerek bu ruhu hep birlikte yaşamak bizim için çok kıymetli" dedi.

Katılımcılar iftar sonrası sohbet ederek kaynaşırken, program yapılan dualarla sona erdi. - AĞRI