Yurtdışı Gezi Dolandırıcılığı: 25 Milyon TL - Son Dakika
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Yurtdışı Gezi Dolandırıcılığı: 25 Milyon TL

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Kayseri'de bir turizm acentesi, öğrenci velilerinden 25 milyon TL dolandırıp yurtdışına kaçtı.

07.04.2025 15:15
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Öğrencileri yurtdışına götüreceğini söyledi, 25 milyon TL dolandırdı

KAYSERİ - Kayseri'de bir turizm acentesi çalışan protokol yaptığı okullardaki öğrencileri yurtdışı gezisine götürmek bahanesiyle yaklaşık 25 milyon TL dolandırarak yurtdışına kaçtı.

Kayseri'de bir turizm acentesinde çalışan G.S. iddiaya göre TED Koleji, İstem Koleji, Fentek Koleji, Fen Bilimleri Koleji ve Osman Ulubaş Fen Lisesi yetkilileri ile öğrencileri yurtdışı gezisine götürmek için protokol imzaladı. Yaklaşık 400 öğrenci velisi ile anlaşma yapılırken, G.S. velilerden aldığı 25 milyon TL ile ortadan kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdür ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheli G.S.'nin İstanbul Havalimanı üzerinden yurtdışına çıkış yaptığını tespit etti.

Olayla ilgili konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bir turizm firmasının böyle bir olayı gerçekleştirmesi, aylarca süren bir çalışma sonucunda bunu yapması çok ilginç. Hiç mi denetlenmiyor. Velilerin bu kadar organizasyon içerisinde milyonlarca lira para ödemesi ve okulların da bunu kendisi alması, turizm acentesine bunu elden vermesi. Hukuku bilmediklerini, boşuna eğitim kurumu olduklarını gösteriyor. Eğitim bunlar ne öğretecekler? Yani kendileri dolandırılmaya çok açık ve müsait bir haldeler. Bundan sonra böyle şeyler olmaması için tekrar önlem alınmalı ama sıkıntıyı yaşayan velilerimiz paraları okuldan alabilirler. Okullar asla çamura yatmasınlar. Bu parayı verecekler. Çünkü paralar okula ödendi. Bu parayı komisyon alabilmek adına oradaki veliler aldı. Turizm firması da 'bizim çalışanımız bunu yaptı' diyerek geriye çekilip sıyrılamaz. Turizm firması bu parayı okullara ödeyecek. Sistem velilerin turizm firmasına dava açması ve alacağını istemesi değil. Hukuki süreçte veliler, okuldan alacak, okulda turizm firmasından alacak. Bu konuda Tüketiciler Birliği olarak olarak bütün velilerimize yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Kayseri, 3-sayfa, Turizm, Eğitim, Yerel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yurtdışı Gezi Dolandırıcılığı: 25 Milyon TL - Son Dakika

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