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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

02.01.2022 09:05
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları ile Artvin'in güneyi ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 9

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, batısında çok kuvvetli ve şiddetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8 - İSTANBUL

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Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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