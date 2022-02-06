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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

06.02.2022 10:34
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 - İSTANBUL

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Doğu Karadeniz, Kastamonu, Bartın, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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