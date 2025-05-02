Yusuf'un Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yusuf'un Hayali Gerçekleşti

Yusuf\'un Hayali Gerçekleşti

Nevşehir'de üç içerik üreticisi, down sendromlu Yusuf'un üstü açık araba hayalini gerçekleştirdi.

02.05.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de sosyal medya içerik üreticileri Hasan Çavdar, Yaşar Karaca ve Furkan Orhan, 20 yaşındaki down sendromlu Yusuf Tosun'un en büyük hayalini gerçekleştirmek için örnek bir çalışmaya imza attı. Üstü açık araba ile gezmek isteyen Yusuf Tosun'u, kendi araçlarının üstünü keserek gezdirdiler.

Doğuştan down sendromu olan Yusuf Tosun, Nevşehir'de sosyal medyada içerik üretici üç gencin hesaplarını takibe aldı. Tosun daha sonra sosyal medya üzerinden mesaj atarak 'hayalinin üstü açık ara bile gezmek' olduğunu yazdı. Mesajı okuyan Hasan Çavdar, Yusuf Tosun'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Sohbette, Yusuf Tosun'un hayalinin üstü açık araba ile şehir turu atmak olduğunu öğrendi. Bölgede üstü açık araba arayan Çavdar bulamayınca çareyi kendi aracının tavanını kestirmekte buldu. Çavdar, Nevşehir Sanayi Sitesi'nde kendi aracının tavanını kestirerek, aracını üstü açık araç haline getirdi. Üstü açık araba ile tekrar Yusuf'u ziyaret eden Hasan Çavdar, Yusuf ile bir süre şehir turu attı. Hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Yusuf Tosun, "Hasan ağabey arabasını benim için kestirdi. Kendisini çok seviyorum. Hayalim üstü açık araba ile gezmekti. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum. Artık bizim de üstü açık arabamız var. Bu arabayla Nevşehir'i geziyorum" dedi. Araçların tavanını Yusuf için kestirdiklerini söyleyen Hasan Çavdar da açıklamasında; "Üç arkadaş sosyal medya için video içeriği üretiyoruz. Sosyal medyadan bizi takip eden Yusuf bize ulaştı. Üstü açık araba ile gezmek ve bizimle tanışmak istediğini yazdı. Biz de üstü açık bir araç bulamadığımız için, kendi aracımızın tavanını kestirerek Yusuf'a sürpriz yapmak istedik. Yusuf ile birlikte bir şehir turu yaptık. Yusuf'u çok sevdik ve Yusuf gibi olan özel arkadaşlarımıza her zaman destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yusuf'un küçüklükten beri üstü açık araba ile gezmek olduğunu söyleyen anne Zeliha Tosun da, "Küçüklükten beri üstü açık araba ile gezmek istiyordu. Sürekli bu isteğini söylüyordu. Sosyal medyadan da Hasan ağabeyine yazmış ve isteğini söylemiş. Onlar da bize hemen dönüş yaptılar. Yusuf için aracının tavanını kestirerek Yusuf'a sürpriz yaptılar. Yusuf'u evden alarak gezdirdiler. Bizler de çok duygulandık. Yusuf da çok mutlu oldu. Bir gün de olsa bu hayalini yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Yusuf Tosun, Magazin, Yerel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yusuf'un Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:43:55. #7.13#
SON DAKİKA: Yusuf'un Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.