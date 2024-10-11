Yusufpaşa Camii İçin Acil Destek İstendi - Son Dakika
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Yerel

Yusufpaşa Camii İçin Acil Destek İstendi

Malatya'daki 283 yıllık Yusufpaşa Camii'nin hatalı restorasyonu için muhtar yardım çağrısı yaptı.

11.10.2024 22:05
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283 yıllık Yusufpaşa Camii'nin restorasyonu için destek istiyorlar

Tarihi Yusufpaşa Camii'nin restorasyonu yarım kaldı: Muhtardan acil müdahale talebi

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesine bağlı İbrahim Paşa Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 283 yıllık Yusufpaşa Camii, 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapalı. Mahalle Muhtarı Nurettin Özbey, cami restorasyonunun uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığını ve sürecin hatalarla dolu olduğunu iddia ederek yardım çağrısında bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesi yapılan caminin, hatalı malzeme ve yanlış teknikler kullanılarak restore edilmeye çalışıldığını ileri süren Özbey, caminin tarihi dokusunun bozulduğunu söyledi. Duvarlarda kullanılan taşların uygun olmadığını belirten Özbey, "Dağlardan dinamitle patlatılarak elde edilen taşlar, caminin aslına uygun değil. Oysa bu cami kesme taşlarla inşa edilmeli. Ayrıca kerpiç yapımında kullanılan toprak yanlış seçildi ve yapılan kerpiçler ilk kışta eridi" dedi.

"Cami yıkılma tehlikesi altında"

Cami duvarlarının ustalıkla inşa edilmediğini ve yapıların dayanıklı olmadığını öne süren Özbey, "Yapılan işçilik acemi kişilere teslim edildi. Bağlantısız bir duvar, 5 şiddetinde bir depremde bile yıkılabilir. Bu şekilde bırakılması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Camiyi kullanan mahalle halkının mağdur olduğunu belirten Özbey, Yusufpaşa Camii'nin, özellikle bayram namazlarında Darende'nin dört bir yanından gelenler için önemli bir ibadet yeri olduğunu hatırlattı. Mahalle halkı adına yetkililere seslenen Muhtar Özbey, "Bu tarihi caminin restorasyonu konusunda daha fazla gecikme yaşanmadan, işin uzmanlarına teslim edilmesini ve en kısa sürede yeniden ibadete açılmasını talep ediyoruz" dedi..

Yaklaşık üç asırlık bir tarihe sahip olan Yusufpaşa Camii, bölge halkı için sadece bir ibadet yeri değil aynı zamanda bir kültürel miras. Mahalle sakinleri, caminin orijinal yapısına sadık kalınarak uzman ekipler tarafından bir an önce restorasyonunun tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yusufpaşa Camii İçin Acil Destek İstendi - Son Dakika

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