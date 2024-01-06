Yüzme Maratonunda Evlenme Teklifi

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Datça Açık Deniz Yüzme Maratonu'na katılan yüzücülerden Kan Peyami Orhan, kız arkadaşına Ebru Yıldız'a evlenme teklifi yaptı.

Datça ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen kış açık deniz yüzme maratonuna İstanbul'dan katılan yüzme antrenörü Kaan Peyami Orhan, 3 bin metrelik parkuru tamamladıktan sonra sahile geldiğinde anons yapan görevliye kız arkadaşına evlilik teklifi yapacağını ve yarış bitiş alanına davet etmesini istedi.

Elinde yüzük ile kız arkadaşının gelmesini bekleyen Kaan Peyami Orhan, 2,5 yıldır birlikte oldukları kız arkadaşı Ebru Yıldız'ın önünde eğilerek evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul olan Kaan Peyami Orhan, elindeki alyansı kız arkadaşının parmağına taktı.

Duygularını açıklayan genç çiftten Kaan Peyami Orhan, "İki buçuk yıldır tanışıyoruz. Mutluyuz. Mutluluğumu ilan etmek için evlilik teklifi ettim. Yüzücüyüm. Evlilik teklifi etmek için bu organizasyonu seçtim. O d teklifimi kabul etti" dedi.

Erkek arkadaşının evlilik teklifinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Ebru Yıldız, "Böyle bir organizasyondan sonra denizden çıkışını bekliyordum heyecanla. Adım anons edilince çok şaşırdım" dedi. - MUĞLA