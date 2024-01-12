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Zabıta ekiplerinden kandil simidi dağıtımı - Son Dakika
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Zabıta ekiplerinden kandil simidi dağıtımı

Üç ayların gelmesi, manevi iklimin dalga dalga yayılmaya birlikte idrak edilen Regaib Kandilinde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da camiler doldu.

Zabıta ekiplerinden kandil simidi dağıtımı
12.01.2024 - 10:05,
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Üç ayların gelmesi, manevi iklimin dalga dalga yayılmaya birlikte idrak edilen Regaib Kandilinde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da camiler doldu. Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi, camiden çıkan cemaate kandil simidi ikramında bulundu.

Kandil simitleri Bayburt'un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinin yanı sıra tüm mahalle camilerinde yatsı namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edilirken Engelsiz Yaşam Merkezi, şehit aileleri ve cezaevi de unutulmadı. Buralarda da vatandaşlarla bir araya gelen zabıta ekipleri kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşların kandilini kutladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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