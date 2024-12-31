Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Manisa'da Yapıldı - Son Dakika
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Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Manisa'da Yapıldı

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Manisa\'da Yapıldı

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2024 yılı değerlendirmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri için Manisa'da gerçekleştirilen toplantıya Kütahya, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar valileri ile belediye başkanları katıldı. Toplantıda, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek projeler ele alındı ve bölgeler arası iş birliğinin artırılması için stratejiler belirlendi.

31.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Manisa'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, Kütahya Valisi Musa Işın, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Kadir Uslu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve uzmanlar katıldı.

2024 yılı değerlendirmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri

Toplantıda, 2024 yılı genel değerlendirmesi yapılarak bölge kalkınma stratejileri belirlendi. Kütahya, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı. Uygulanabilir çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alınırken, bölgeler arası iş birliğini artıracak yenilikçi fikirler üzerinde duruldu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci: "Şehrimizin gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Toplantıya katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeleri değerlendirerek, "Kütahya'mızın ve çevre illerin kalkınması için Zafer Kalkınma Ajansı çatısı altında yürütülen çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Bölgesel iş birliğini artıracak adımları birlikte atıyoruz" dedi.

Toplantı sonunda, bölgeler arasında dayanışmayı güçlendirecek ortak projelerin hayata geçirilmesi ve 2024 yılı boyunca ajansın belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda hareket edilmesi kararlaştırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Manisa, Yerel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Manisa'da Yapıldı - Son Dakika

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