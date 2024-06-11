ZBEÜ'de Program Akreditasyonu Eğitimi Gerçekleştirildi

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ZBEÜ'de YÖKAK ve MÜDEK değerlendiricisi Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya, tarafından "Program Akreditasyonu" başlıklı bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) değerlendiricisi Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim toplantısında, "Program Akreditasyonu" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Genel Sekreter ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Safi Öz, dekanlar ve çok sayıda akademisyen katıldı.

"Program Akreditasyonu" başlıklı sunuşunda Yalçınkaya, akreditasyona duyulan ihtiyaç, program akreditasyonunun önemi, program akreditasyonlarında yurtiçi ve yurtdışı bağlamda gerekli kriterler ile akreditasyon başvurularında sık yapılan hatalara değinerek ilgili bölümlerin akredite olmaları için gerekli temel kriterleri anlattı. Sunuşun ardından soru ve cevap bölümüyle devam eden etkinlikte Yalçınkaya, akademisyenlerin akreditasyon süreçleri ve kriterleri ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı. Yalçınkaya ayrıca, program akreditasyonu başvurularında yetersizlikler/sorunlar ve katılımcılara akreditasyon başvurularında yapılması gerekenler konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, kalite ve akreditasyon süreçlerinde istekli olunması ve takım çalışmasının önemine dikkat çekerek Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya'ya verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK