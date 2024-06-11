ZBEÜ'de Program Akreditasyonu Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ZBEÜ'de Program Akreditasyonu Eğitimi Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (ZBEÜ) YÖKAK ve MÜDEK değerlendiricisi Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya tarafından 'Program Akreditasyonu' başlıklı bir eğitim toplantısı düzenlendi. Yalçınkaya, sunumunda akreditasyonun önemini ve başvurularda sık yapılan hataları anlattı. Etkinlikte akademisyenlerin soruları da yanıtlandı.

11.06.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZBEÜ'de YÖKAK ve MÜDEK değerlendiricisi Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya, tarafından "Program Akreditasyonu" başlıklı bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) değerlendiricisi Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim toplantısında, "Program Akreditasyonu" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Genel Sekreter ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Safi Öz, dekanlar ve çok sayıda akademisyen katıldı.

"Program Akreditasyonu" başlıklı sunuşunda Yalçınkaya, akreditasyona duyulan ihtiyaç, program akreditasyonunun önemi, program akreditasyonlarında yurtiçi ve yurtdışı bağlamda gerekli kriterler ile akreditasyon başvurularında sık yapılan hatalara değinerek ilgili bölümlerin akredite olmaları için gerekli temel kriterleri anlattı. Sunuşun ardından soru ve cevap bölümüyle devam eden etkinlikte Yalçınkaya, akademisyenlerin akreditasyon süreçleri ve kriterleri ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı. Yalçınkaya ayrıca, program akreditasyonu başvurularında yetersizlikler/sorunlar ve katılımcılara akreditasyon başvurularında yapılması gerekenler konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, kalite ve akreditasyon süreçlerinde istekli olunması ve takım çalışmasının önemine dikkat çekerek Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya'ya verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ZBEÜ'de Program Akreditasyonu Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: ZBEÜ'de Program Akreditasyonu Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement