ZBEÜ Tarih Topluluğu Kulübü tarafından düzenlenen konferans

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilim Fakültesi Tarih Topluluğu Kulübü tarafından düzenlenen "Tarih Teknolojiyle Kırılıyor" adlı konferansta Levent Özmen öğrencilere hitap etti.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilim Fakültesi Tarih Topluluğu Kulübü "Tarih Teknolojiyle Kırılıyor" adlı konferans gerçekleştirildi. Tahir Karauğuz Konferans salonundan yapılan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta Levent Özmen, Sanayi Devrimi, Fransız Aydınlanması, İstanbul'un fethi ve teknolojik gelişmeler ışığında tarihin kırılma noktalarından bahsetti. Soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlik belge takdimiyle sona erdi. - ZONGULDAK