Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor - Son Dakika
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Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

11.04.2022 16:32
Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asım işlemi yapılıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asım işlemi yapılıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Teknik personellerimiz tarafından zeytinde entegre mücadele çerçevesinde başta zeytinlerde halkalı leke ile Vertisilyum (Verticillium) solgunluk hastalıkları ve zeytin fidan tırtılı ile zeytin güvesi zararlıları olmak üzere diğer hastalık, zararlı, fenolojik gelişim makroskobik olarak kontrol edildi. Zeytin güvesinin çiçek ve meyve neslinin takibi için monitör tuzaklarımız asıldı. Arazi-plantasyon kontrollerimiz titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor
Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor
Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

YORUMLAR
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Zeytin, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor - Son Dakika


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