ZİÇEV'de Tatlı Yapım Atölyesi - Son Dakika
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ZİÇEV'de Tatlı Yapım Atölyesi

ZİÇEV\'de Tatlı Yapım Atölyesi
28.07.2025 11:01
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Kayseri'de ZİÇEV'de özel öğrenciler, tatlı yapım atölyesinde hem öğreniyor hem de satış yapıyor.

Kayseri'de Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nda (ZİÇEV) eğitim gören öğrenciler, öğrendikleri tarifler ile okul kantininde hem tatlı yapıyor, hem de öğretmenler ve velilere satışını yapıyor.

Kayseri'de ZİÇEV'de eğitim gören öğrencilere Melikgazi Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Tatlı Yapım Atölyesi kapsamında Usta Öğretici Eda Yavuz, tatlı yapımını öğretiyor. Usta öğretici ile birlikte tarifleri hayata geçiren öğrenciler, kurum kantininde hem tatlı yapmayı öğreniyor hem de öğretmen ve velilere satarak hizmet veriyor. Yapılan etkinlik ile birlikte özel öğrenciler temel becerilerini geliştirirken, diğer yandan da sorumluluk duygusunu kazanıyor.

Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Eda Yavuz, "Burada özel ihtiyaçlı çocuklarımızla tatlı yapım atölyeleri düzenliyorum. Çocuklarımızın temel yaşam becerilerine katkıda bulunuyoruz. Özgüvenlerinin gelişmesini, sorumluluk almalarını sağlıyoruz. Her gün iki çeşit tatlı yapıyoruz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize satışını ve ikramını yapıyoruz. Burada öğrenciler sorumluluk almayı öğreniyorlar. En büyük amacımız zaten onların sorumluluk bilincinin gelişmesi, bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşamalarıdır. Ben burada özel ihtiyaçlı çocuklar ile çalışmaktan çok mutluyum. Biz özel ihtiyaçlı çocukların da öğrenince bir şeyleri yapabildiğini, başarabildiğini görüyoruz ve onlara destek olunmasını istiyoruz" dedi.

Tatlı yapan özel öğrencilerden 29 yaşındaki Eda Kartal ise, "Ben ZİÇEV'de eğitim görüyorum. Burası kafemiz, tatlı ve kek yapıyoruz. Böyle şeyler yaptığım zaman daha mutlu oluyorum. Bugün de kek yaptık ve bunu yapmak beni mutlu etti. İnsanların bize iyi davranmalarını ve öğretmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kantinde yapılan ürünleri masalara servis eden özel öğrenci Ümmühan Develi de, "Burada pasta yapmayı öğreniyoruz. Bireysel derslere giriyoruz. Bunları hocamızla birlikte yapmaktan da mutlu oluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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