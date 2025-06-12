Zirai Don, Çiftçiyi Zor Durumda Bıraktı

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Türkiye'de onlarca ilde etkili olan zirai don sebebiyle üreticiler zor durumda. Yaşanan aferin etkili olduğu illerden biri olan Karabük'te meyve ağaçlarında incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçinin borçlarının ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'te zirai don nedeniyle zarar gören meyve ağaçlarında incelemelerde bulundu. Çiftçinin borçlarının ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar şunları kaydetti:

"Kar yağışının arkasından gelen don hadisesi maalesef başta meyve olmak üzere birçok ürünümüze de zarar verdi. Tabii zarar gören illerimizden bir tanesini Karabük ilimiz. Türkiye genelinde 65 ilimizde zarar söz konusu Karabük ilimizde de yine ceviz, badem, elma kiraz, vişne gibi ürünlerimiz ve bunun yanında diğer meyvelerimiz yüzde 100'lere varan oranlarda zarar gördü.

"Bankaların çiftçimize faizsiz yeni kredi açması lazım"

Çiftçilerimiz bankalara borçlu olarak üretim yapıyorlar, tarım kredi kooperatiflerine borçlu olarak üretim yapıyorlar oralardan ayni ve nakdi kredi kullanıyorlar. Afetin büyüklüğünü dikkate aldığımızda çiftçimizin borçlarının birkaç yıla ertelenmesi önem arz ediyor çünkü çiftçimiz öyle büyük bir afetle karşı karşıya kaldı ki bu borçları ödeyebilme kabiliyetini kaybetti. Böyle bir gücü yok bu borçların ertelenmesi lazım. Bunun ötesinde zarar gören bahçelerimizin daha fazla bakıma ihtiyacı var bu manada çiftçimizin nakte ihtiyacı var. Şu anki borçlarını dikkate almadan bankaların çiftçimize yeni kredi açması faizsiz mümkün değilse çok düşük faizle yeni kredi açması bu süreçte fevkalade önemli bunu özellikle hükümetimizden bekliyoruz.

"Geç verilen destek destek değildir"

Bunun dışında tabii bizim de talebimiz ile çiftçilerimize bir nakit desteği verilmesi konusunda bir çalışma var. Maliyetler üzerinden bir nakit desteği verilmesi düşünülüyor. Bu desteğin de çok hızlı bir şekilde ivedilikle çiftçimize ulaşması önemli yani destekler zamanında çiftçimize ulaşmalı ki çiftçimiz can suyuna kavuşsun ve rahat bir nefes alsın ve moral ve motivasyonunu sağlasın. Aksi takdirde bahçelerden kopacak yani onun kopmasını muhakkak surette önlememiz lazım geç verilen destek destek değildir. Tespit çalışmalarının bir an evvel bitirilerek bu desteklerin çiftçimize ulaşması fevkalade önem arz ediyor. Bunu da hükümetimizden talep ettik."