Zirai Don Zeytin Üretimini Vurdu - Son Dakika
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Yerel

Zirai Don Zeytin Üretimini Vurdu

Osmaniye'de zirai don nedeniyle zeytin üreticileri verim kaybı yaşıyor, destek bekliyorlar.

13.05.2025 16:47
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçtiğimiz aylarda görülen ve birçok ili etkileyen zirai don, zeytin bahçelerini de vurdu. Üretici Ergün Döş,  Verim yok sıfır. Ne yapacağımızı bilmiyoruz devletimizden destek bekliyoruz. Geçen sene de para etmedi, hala milletin yağı duruyor. Alan yok yüzüne bakan yok. Bu sene yeni çıkan zeytin yağının ben kilosunun 500 liradan aşağı olacağını tahmin etmiyorum. Çok pahalı olacak. Millet de yiyemeyecek bulamayacak, zeytin yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçtiğimiz aylarda görülen ve 36 ili etkileyen zirai don zeytin bahçelerini de vurdu. Bu yıl zeytinlerin tutmadığını ifade eden üreticiler, ne yapacaklarını bilmediklerini ifade ettiler. Üretici Ergün Döş, şunlar söyledi:

"Benim bin kök zeytinim var. Bu sene mart ayında zirai don olduğundan dolayı soğuk zeytinlere hiçbir şekilde çiçek açtırmadı. Dolayısıyla da zeytin tutumunu yok derecede etkin kıldı. Bu bölgeler zeytin bölgesi yani 100 tarlada bir tarla anca zeytin tuttu. Yok denecek kadar az. Verim yok sıfır. Ne yapacağımızı bilmiyoruz devletimizden destek bekliyoruz. Geçen sene de para etmedi, hala milletin yağı duruyor. Alan yok yüzüne bakan yok. Bu sene yeni çıkan zeytin yağının ben kilosunun 500 liradan aşağı olacağını tahmin etmiyorum. Çok pahalı olacak. Millet de yiyemeyecek bulamayacak, zeytin yok."

"Üretici iflas, hali perişan"

Mustafa Üstünel ise "Don olayından dolayı hiçbir tane zeytin ağaçlarında zeytin tutmadı, hep don vurdu. Geçen sene çok şahaneydi. Yağı para etmedi. Geçen sene yağ kilosu 200 liradan gitti. Bu sene hiç yok. Zeytin üreticileri bu sene avucunu yalayacak ne yapacak ki? Üretici iflas, hali perişan. Geçim kaynağım zeytin bu sene yok" diye konuştu.

"Bu sene ürün yok"

Bir zeytin üreticisi "Bu sene zeytinlerimiz tutmadı benim yaklaşık bin tane ağaç var, bin ağaçtan toplam 30-40 tanesi onlar da şüpheli yani tutup tutmayacağı, dökebilir. Yağmurlar İlk zamanlar biraz geç yağdı ama sonrasında geç gelen o soğuk, don tamamen ağaçları kuruttu, sürgünleri yaktı. Hatta genç fidanları da 3-5 yaş aralığında olanlar tamamen yaktı. Bedenlerinde dahi çatlamalar olmuş. Şimdi biz tekrardan o genç fidanları kesiyoruz buduyoruz, seneye tekrardan olması için, çalışıyoruz. Burası tamamen zeytin bölgesi geçimi çoğu zeytine dayadı. Bu sene ürün yok" diye konuştu.

Bir başka üretici ise "Verim, bu sene domdan dolayı tutmadı, soğuk vurdu. Hiç tutmadı bu sene çiçek de açmadı, öyle şey duruyor ağaçlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zirai Don Zeytin Üretimini Vurdu - Son Dakika

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