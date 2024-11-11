Ziya Gökalp Paneli Erzurum'da Düzenlendi - Son Dakika
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Ziya Gökalp Paneli Erzurum'da Düzenlendi

Ziya Gökalp Paneli Erzurum\'da Düzenlendi

ETÜ'de Ziya Gökalp'in 100. yılı anısına panel gerçekleştirildi, katılımcılar önemli konuları ele aldı.

11.11.2024 16:33
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Paneli düzenlendi.

Vefatının 100. yılında büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp'i anmak ve düşünce dünyasını anlamak amacıyla Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü ETÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Bakır'ın yaptığı panelde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Utku ve Prof. Dr. Nuray Karaca ile ETÜ'den Prof. Dr. Murat Kacıroğlu ve Arş. Gör. Hasan Daşdemir konuşmacı olarak yer aldı.

İlgiyle takip edilen programda Ziya Gökalb'in hayatı, eserlerinin yanı sıra tarih anlayışı, Türk Sosyolojisindeki etkisi, felsefe anlayışı ve Türk Felsefesine katkısı, Türk Dili ve Edebiyatındaki yeri panelistler tarafından ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ziya Gökalp Paneli Erzurum'da Düzenlendi - Son Dakika

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