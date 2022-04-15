Zonguldak Adliyesi'nden Rektör Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Adliyesi'nden Rektör Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti

15.04.2022 18:10
Zonguldak Adliyesi'nden Rektör Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı ve İdare Mahkemesi Başkanı; ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı ve İdare Mahkemesi Başkanı; ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak ve İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e tebrik ziyaretinde bulundu. Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Rektör Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zonguldak'a hizmet noktasında kurumlar arası ortak çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektörümüz ilişkilerin devam ettirilmesi hususunda Cumhuriyet Başsavcısı Alan, Adli Yargı Komisyon Başkanı Kumhak ve İdare Mahkemesi Başkanı Onur ile görüş alışverişinde bulundu.

Tebrik ziyareti Cumhuriyet Başsavcısı Alan, Adli Yargı Komisyon Başkanı Kumhak ve İdare Mahkeme Başkanı Onur'un Rektör Özölçer'e başarılar temennisi ve günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Muhtar Çelen, gözyaşları arasında toprağa verildi Muhtar Çelen, gözyaşları arasında toprağa verildi Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Cumhuriyet, Zonguldak, Rektör, Yargı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak Adliyesi'nden Rektör Özölçer'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:24:46. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Adliyesi'nden Rektör Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement