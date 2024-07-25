Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Tercih ve Tanıtım Günleri Düzenlenecek - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Tercih ve Tanıtım Günleri Düzenlenecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Tercih ve Tanıtım Günleri Düzenlenecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle 2024-2025 Akademik Yılı tercih ve tanıtım günlerini düzenleyecek. Program kapsamında aday öğrenciler kampüs ziyareti yapacak, akademik personel tarafından üniversite, fakülteler, bölümler ve programlar hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'deki merkezlerde tanıtım stantları da yer alacak. Başvuru yapan aday öğrencilere telefonla danışmanlık hizmeti de sunulacak ve tercih danışmanlığı için yüz yüze görüşmeler düzenlenecek.

25.07.2024 16:16
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı tercih ve tanıtım günleri, 25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirilecek.

25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS tercih döneminde BEUN tanıtım ve tercih faaliyetleri programı belli oldu. Çevrim içi Randevu sistemi aracılığıyla başvuru yapan aday öğrenciler, programda yer alan saatlerde araçlar ile ilgili kampüse taşınacak ve geri getirilecek. Ayrıca kampüs ziyareti esnasında görevli akademik personel üniversitenin, fakültelerin, bölümlerin ve programların tanıtımını gerçekleştirerek aday öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

Kampüs ziyaretinin yanı sıra BEUN Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında alışveriş Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'deki merkezlerinde tanıtım stantları çizelgesi de belirlendi. Buna göre 26-29 Temmuz tarihleri arasında her fakültenin görevli akademik personeli, o fakülteye ayrılan gün ve saat dilimlerinde ilgili stantta bulunarak aday öğrencilerin sorularını cevaplayacak.

Telefonla Danışmanlık Hizmet; 25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında Çevrim İçi Randevu sistemi aracılığıyla başvuru yapan aday öğrenciler, belirttikleri saat diliminde (14: 00-18: 00) aranarak soruları yanıtlanacak.

Tercih Danışmanlığı (Yüz yüze); 25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda tercih danışmanlığı hizmeti almak isteyen adaylar ile yüz yüze görüşmeler yapılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Tercih ve Tanıtım Günleri Düzenlenecek - Son Dakika

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