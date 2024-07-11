Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Başvuruları Değerlendiriliyor - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Başvuruları Değerlendiriliyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde Uluslararası Öğrenci Başvuruları Değerlendiriliyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerin başvuruları değerlendirme süreci hızla devam ediyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu başkanlığında yürütülen süreç, 23 birimin dekan ve müdür yardımcıları ile öğrenci işleri birimlerinden oluşan komisyon tarafından titizlikle sürdürülüyor. 73 ülkeden 5039 başvurunun yapıldığı üniversitede, başvuru değerlendirme süreci 12 Temmuz'da sona erecek.

11.07.2024 08:48
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde, uluslararası öğrencilerin başvuru değerlendirmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan uluslararası öğrencilerin değerlendirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen değerlendirme süreciyle ilgili işlemler, 23 birimin dekan ve müdür yardımcıları ile öğrenci işleri birimlerinden oluşan komisyon tarafından hassasiyetle sürdürülüyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in süreç ile ilgili Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ve komisyon üyelerinden bilgi almasının ardından değerlendirme süreci tüm hızıyla devam etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Özölçer, BEUN'un uluslararası alanda yakaladığı akademik, sportif ve kültürel başarıların yanında her geçen gün ülke içi ve dışından çok sayıda öğrenciden de çok büyük bir talep gördüğünü; yönetim olarak BEUN'un eğitim ve akademik kalitesini uzun vadeli planlayarak gerçekleştirmek maksadıyla teşkil ettikleri nitelikli komisyon ile tüm uluslararası başvuru taleplerini büyük bir titizlikle incelediklerini ifade etti.

BEUN akademik programlarından 114'ü için ilan edilen 1540 kontenjana, 73 ülkeden 5039 başvuru gerçekleştirildi. Titizlik ve yoğun bir çalışmayla gerçekleştirilen başvuru değerlendirme süreci, 12 Temmuz'da son bulacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Başvuruları Değerlendiriliyor - Son Dakika

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