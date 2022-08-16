Şaşkın bakışlar arasında ilçeyi kanoyla geçtiler - Son Dakika
Üye Girişi

Şaşkın bakışlar arasında ilçeyi kanoyla geçtiler

16.08.2022 09:05
Şaşkın bakışlar arasında ilçeyi kanoyla geçtiler

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki arkadaş doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla Bolu Çayı'nı kanoyla kürek çekerek geçti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki arkadaş doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla Bolu Çayı'nı kanoyla kürek çekerek geçti.

İlçede beden eğitimi öğretmenliği yapan Erkan Özdemir ve Selçuk Sarı kentin doğal güzelliklere dikkat etmek için farklı bir etkinliğe imza etti. Eğerci köyünden kanoyla Bolu Çayı'na inen iki arkadaş, 24 kilometrelik yolu 4 saat boyunca kürek çekerek ilerledi. Daha önce denenmemiş olan bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden iki arkadaş, ilçe merkezine ulaştıklarında ise şaşkın bakışlarla kendilerini izleyen vatandaşlara da selam vermeyi ihmal etmedi.

Farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Erkan Özdemir, "Farklı aktiviteleri başlatmaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Burada benim gibi beden eğitimi öğretmeni olan arkadaşım Selçuk Sarı ile beraber Eğerci'den girerek 24 kilometrelik parkuru ırmak içerisinden ilçe merkezine kadar kanoyla geldik. Bir ilki başardık. Ortalama dört saatimizi aldı. Tabi bu suyun akışı ve debisine de bağlıydı. Aksiyon dolu bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Erkan Özdemir, doğa sporları da yaparak kendi oluşturdukları rotalarda yürüyüşler de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Mudurnu'da sel hasara neden oldu Mudurnu'da sel hasara neden oldu Mudurnu'da sel hasara neden oldu Mudurnu'da sel hasara neden oldu
Kaynak: İHA

Erkan Özdemir, Zonguldak, Hisarcık, Bolu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şaşkın bakışlar arasında ilçeyi kanoyla geçtiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:24 Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı
08:23 Petek Dinçöz kına gecesinde eğlendi! Boşandıktan kısa süre sonra yeniden evleniyor
08:20 30'dan fazla ürünün indirime girdiği Tarım Kredi'nin kasap reyonunda da fiyatlar inecek
08:39 İstanbul'da ortakların alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı! Cesedin başında bekledi
08:39 Sokak ortasındaki iğrenç taciz kameraya yansıdı
02:04 Eski ABD Başkanı Trump, FBI ajanlarının pasaportlarını çaldığını öne sürdü
01:02 Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü
00:20 2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi
00:14 Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi
00:08 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 09:05:49. #1.12#
SON DAKİKA: Şaşkın bakışlar arasında ilçeyi kanoyla geçtiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement