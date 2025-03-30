Zonguldak'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Zonguldak\'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi, Vali Hacıbektaşoğlu konuştu.

30.03.2025 12:39
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Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla Polisevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu'nun yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri katıldı. Bayramlaşmanın ardından konuşan Hacıbektaşoğlu, bayramın anlam ve önemine değindi. Vali Hacıbektaşoğlu, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, sağlık ve sıhhat içinde bir bayram geçirme temennisinde bulundu. Konuşmasında bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu özel günler olduğuna vurgu yapan Hacıbektaşoğlu, "Allah en çok affetmeyi sever ve affedeni sever. Allah en çok merhameti sever, merhamet edenleri sever. Allah hiçbirimizin kalbini karartmasın, bizlerin kalbini karartmasın," dedi.

Zonguldak'ın tüm insanlarını temsil eden bir topluluğun programda bir arada olduğunu belirten Vali, Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğüne dikkat çekti. Hacıbektaşoğlu, "Allah'ın izniyle Zonguldak, bütün illerimiz, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoluna devam edecek. Yolumuza birçok şey çıkacaktır, dikensiz yol yoktur. Yürüyüp gideceğiz. Her koşulda bunu yapmaya mecburuz. Bunu hiç kimse unutmasın" diyerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Hacıbektaşoğlu, konuşmasının sonunda Zonguldak'ın tüm ilçelerine, beldelerine, köylerine ve hanelerine selam göndererek, "Bütün Zonguldak'ın bayramını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle hepimizi eriştirsin. Devletimizi, milletimizi korusun. Cenab-ı Hak evlatlarımızı korusun" temennisinde bulundu. Katılımcılara teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, selamlarını ailelere ve cemiyetlere iletmelerini rica etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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