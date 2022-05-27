Zonguldak'ta intiharla mücadele semineri düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta intiharla mücadele semineri düzenlendi

27.05.2022 12:24
Zonguldak'ta intiharla mücadele semineri düzenlendi

Zonguldak Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu tarafından intiharla mücadele konuşu seminer yapıldı.

Zonguldak Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu tarafından intiharla mücadele konuşu seminer yapıldı.

Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu tarafından İntiharlarla Mücadele konulu seminer düzenlendi. Belediye Nikah Salonunda düzenlenen seminerde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kent Konseyinden çok sayıda temsilci de hazır bulundu. Zonguldak Kent konsey Eğitim ve Çalışma Grubu Başkanı Aslıhan Yıldız, "Günümüzde artan intihar vakalarına karşı farkındalık oluşturmak için ve daha fazla intihar vakaları olmaması için Kent Konseyi Eğitim ve Çalışma Grubu olarak böyle bir seminer düzenledik. Amacımız vakaları azaltmak insanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. dedi.

Seminerde Uzman Psikolog Fatma Erkul tarafından katılımcılara İntiharlarla Mücadele konusunda önemli bilgiler verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta intiharla mücadele semineri düzenlendi
Zonguldak'ta intiharla mücadele semineri düzenlendi
Zonguldak'ta intiharla mücadele semineri düzenlendi

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Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kent Konseyi, Zonguldak, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta intiharla mücadele semineri düzenlendi - Son Dakika


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