Zonguldak'ta Otopark Sorunu Çözülmeli - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otopark Sorunu Çözülmeli

Zonguldak\'ta Otopark Sorunu Çözülmeli

Yesari Sezgin, Zonguldak'taki otopark eksikliğini vurguladı ve çözüm önerileri sundu.

30.12.2024 11:09
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Bayındır Zonguldak Derneği Başkanı Yesari Sezgin, yeni yıl öncesinde yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın öncelikli sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerine dikkat çekti. Sezgin, şehrin ortak geleceği için tüm paydaşların bir araya gelerek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Yesari Sezgin, Zonguldak şehir merkezindeki otopark eksikliğinin en önemli problemlerden biri olduğunu ifade ederek, "Şehir merkezimizin bugün itibarı ile en önemli sorunlarının başında otopark sorunu gelmektedir. Mümkün olan her alan katlı otopark imkanları da irdelenerek bu sorunun çözümü için değerlendirilmeli ve özellikle Lavuar alanının düzenlenmesinde otopark kullanımı göz ardı edilmemelidir" dedi.

Otopark sorununun çözülmesinin, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını da önemli ölçüde rahatlatacağını belirten Sezgin, köprülerin yıkılmasının ardından oluşan alanların hızla düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Trafik akışının daha verimli halde olabilmesi için Uğur Mumcu ve Ayyıldız kavşaklarında battı-çıktı projelerinin gündeme alınması gerektiğini ifade eden Sezgin, şöyle devam etti:

"Otopark sorununun çözülmesi özellikle yoğun saatlerde ortaya çıkan trafik sorunumuza önemli katkı sağlayacaktır. Ancak köprünün yıkılması sonrası ortaya çıkan alanların bir an önce düzenlenmesinin yanında trafik akışının rahatlaması için Uğur Mumcu ve Ayyıldız kavşaklarının bulunduğu alanda battı çıktı yapılması imkanları sonuna kadar zorlanmalıdır. Bir diğer Battı çıktı düşünülmesi gereken bölge Emniyet Müdürlüğünün önüdür."

Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan trenlerin, raylı sistem projeleriyle halkla yeniden buluşturulmasının kent imajını güçlendireceğini vurgulayan Sezgin, Üzülmez ve Kozlu'ya uzanan mevcut demiryolu hatlarının bu amaçla kısa sürede kullanılabilir hale get irilebileceğini söyledi.

Sezgin, "Kent tarihimizde, kent belleğimizde önemli yeri olan trenler ile kent halkını tekrar buluşturacak olan raylı sistem imkanlarının da ulaşım sorununun çözümüne ve kent imajına katkısı olacak, bunun yanında ulaşım anlamında güvenliğinin ve yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Bunun için Üzülmez'e ve Kozlu'ya uzanan mevcut demiryolu hatları çözüme katkı sağlamak anlamında kısa sürede faydalanılmaya uygundur. Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli- Bartın Arasında projelendirilen ve çalışmaları devam eden 250 kilometrelik demiryolu projesi yakından takip edilerek Zonguldak merkezi ile entegre olmasının sağlanması için gerekli girişimler yapılmalıdır. İptal edilen Zonguldak merkez uygulama imar planı en kısa sürede yapılarak Zonguldak halkının uzun süre mağduriyet yaşamasının önüne geçilmelidir. Şehrin bütün paydaşlarının sorunların çözümünde birlikte hareket edeceği yeni bir yıl temenni ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Otopark Sorunu Çözülmeli - Son Dakika

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