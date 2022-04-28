Zonguldak'ta protokol bayramlaşacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta protokol bayramlaşacak

28.04.2022 13:20
Zonguldak'ta protokol bayramlaşacak

Zonguldak'ta bayramlaşma programı belli oldu.

Zonguldak'ta bayramlaşma programı belli oldu.

Zonguldak Valiliğince Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 Mayıs 2022 günü bayramlaşma programı düzenlenecek. 10.00'da Polisevi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek. Ardından İl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek jandarma erleriyle, huzurevi ziyaret edilerek huzurevi sakinleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilerek polislerle bayramlaşma gerçekleştirilecek. Ziyaretler Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği ziyareti ile devam edecek. Gazi ve gazı yakınları ve şehit aileleriyle bayramlaşma gerçekleştirilecek. Bayramlaşma programı Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bayramlaşma ile sona erecek. - ZONGULDAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı, Zonguldak, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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