11 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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11 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcı Yakalandı

11 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcı Yakalandı

Gaziantep'te 11 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı, jandarma operasyonuyla yakalandı.

23.11.2024 14:46
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı JASAT baskınıyla yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 11 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

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