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15 Temmuz gazisi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Asım Bulat: "Helikopterle bize iki kez ateş açtılar"

15 Temmuz şehitlerinin hatıraları, Polis Müzesi'nde sergileniyor

Türkiye'nin ilk ve tek Polis Müzesi, Emniyet Teşkilatının yıllar içerisindeki gelişimine ışık tutuyor

ANKARA - 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak görev yapan Asım Bulat, engellemeye çalıştığı darbeci askerlerin ateş açması sonucu bacağından vurularak Gazi oldu. 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı olarak görevine devam eden Bulat, o gece yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Polis Müzesi hakkında da bilgi veren Bulat, şehitlerden geriye kalan değerli hatırların müzede sergilendiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi, Ankara'daki askeri hareketlilik üzerine TRT Genel Müdürlüğüne giden dönemin Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Asım Bulat, Silahlı Terör Örgütü FETÖ mensubu darbeci askerler tarafından helikopterden ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. Gazi olan Bulat, tedavisinin ardından görev yerine tekrar giderek darbecilerin amacına ulaşmasının engellenmesine yardımcı oldu. Bacağından çıkarılması riskli görülen kurşun parçasını 8 senedir bedeninde taşıyan Bulat, şu anda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı olarak görevine devam ediyor.

"Genel Kurmay Başkanlığının yakınlarında bir silah sesi duydum, kafamda soru işaretleri oluştu"

Darbe girişiminin yaşandığı gece ile ilgili konuşan Bulat, "15 Temmuz gecesi, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında, başkan yardımcısı olarak görev yapıyordum. Uçaklar alçak uçuş gerçekleştiriyordu. Genel Kurmay Başkanlığının yakınlarında bir silah sesi duydum. Kafamda soru işaretleri oluştu. İstanbul'dan bir arkadaşım arayıp bir durum olduğunu ve köprünün trafiğe kapatıldığını söyledi. Tedbirli olmak için tekrar Genel Müdürlüğe döndüm. Beylik silahım ile diğer silahımı yanıma aldım. Çıkacağım esnada dönemin İstihbarat Başkan Yardımcısı Resul Kabataş beni arayarak, 'Abi darbe oldu, TRT'yi ele geçirdiler' dedi. Tek başıma TRT'ye gittim. İçeriye nasıl gireceğimizi düşündük. Kapıda çok asker vardı. O sırada dönemin İkmal Başkan Yardımcısını aradım. O da İstanbul'a gidiyormuş. Ben arayınca Bolu'dan dönüp geri geldi. Bizi korkutmak için ateş ettiler. İçeriye girmeye çalıştık. O sırada helikopterle bize iki kez ateş açtılar. Biz de ön tarafa gittik. İçeriye girmeye çalışırken bacağımdan vuruldum. Birileri beni hastaneye götürdü. Yaram çok büyük değildi. Tedavi olduktan sonra tekrar Genel Müdürlüğe gelip görevime devam ettim" dedi.

"O kurşun bizim için bir şeref"

Vücuduna isabet eden kurşunun kendisi için bir onur olduğunu dile getiren Bulat," Yerden seken kurşunun parçası sinirlerime saplanmış. Doktorlar, parçayı çıkarmanın daha büyük problemlere neden olabileceğini söyledi. Sadece soğuk havalarda biraz ağrım oluyor. O kurşun ise bizim için bir şeref. Allah, bu dünyada bize gazilik nasip etti, inşallah diğer dünyada da gazi olarak kabul eder" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerinin hatıraları, Türkiye'nin ilk ve tek Polis Müzesi'nde sergileniyor

9 Nisan 2021'de hizmete açılan Türkiye'nin ilk ve tek Polis Müzesi'nde, Emniyet Teşkilatının geçmişten günümüze kadar kullandığı haberleşme, mühimmat, silah, ekipman, ulaşım araçları ile fotoğraflar ve belgeler sergileniyor. EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Polis Müzesi'nde şehitlerden geriye kalan hatıraları da yer veriliyor. Bölümlere ayrılan müzede 15 Temmuz'da şehit olmuş kahraman polislerin de eşyaları sergileniyor. Osmanlı döneminden günümüze kadarki polis tarihini anlatan müze, haftanın 6 günü ücretsiz şekilde ziyaret edilebiliyor.

"Pandemi dönemi olduğu için açılış 2021 yılına erteleniyor"

Müzenin kuruluşu hakkında bilgi veren Bulat, "1911 yılında müzemizin kurulması için çaba sarf edilmiş. Eşyalar toplanıyor fakat, Kurtuluş Savaşı dönemi olduğu için müze açılamıyor. 2020 yılında İçişleri Bakanlığınca müzenin açılışına onay veriliyor fakat pandemi dönemi olduğu için açılış 2021 yılına erteleniyor. Türkiye'nin ilk ve tek Polis Müzesi olarak şu anda faaliyetlerine devam ediyor" diye konuştu.

"15 Temmuz ile ilgili olan bölümü beni daha fazla etkiliyor"

Müze ile ilgili diğer detaylardan da bahseden Bulat, "Müze 6 bölümden oluşuyor. Burada, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu ilk günden bugüne kadar polislerin giydiği elbiseler, silahlar, teçhizatlar, araçlar ve diğer malzemeler sergileniyor. Teşkilatla ilgili aklında herhangi bir soru olanlar çok rahat bir şekilde burada polisliğin tarihini görebilirler. Müzemizin her bölümü çok güzel ama 15 Temmuz ile ilgili olan bölümü beni daha fazla etkiliyor. Beraber çalıştığım, okuduğum, aynı yerden yemek yediğim arkadaşlarımızın emanetleri var burada. Gün geçtikçe aileler bizlere şehitlerimizin emanetini getiriyorlar. Bizler de onları dönüşümlü olarak sergiliyoruz" ifadelerine yer verdi.