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16 yaşındaki çocuğun yaptığı feci kaza güvenlik kamerasında: 1'i ağır 6 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla hız yapıp virajı alamayan 16 yaşındaki sürücü karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Plevne Mahallesi Akpınar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz araç kullanan 16 yaşındaki 68 AAB 709 plakalı araç sürücü Y.A.S., Ortaköy ilçesi istikametine seyrederken hızlı girdiği virajı alamayarak karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki 68 AAE 235 plakalı otomobile çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ehliyetsiz çocuk sürücünün hızla viraja girdiği, virajı alamayıp karşı yönden gelen otomobile çarptığı ve araçların savrulduğu görülüyor. Araçların hurdaya döndüğü ve tekerlerin yerinden koparak savrulduğu görüntülerde vatandaşların ilk müdahalesi de güvenlik kameralarınca kaydedildi. Araç sürücüleri ile araçta bulunan R.E.ve A.D.D. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan A.D.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.