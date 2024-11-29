16 Yaşındaki Çocuk Babasını Vurdu

3.Sayfa

Dünyaca ünlü otomotiv devi iflas etmek üzere olduğunu duyurdu

Pişmiş dönere yapılan şoke etti

En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi

Dünya rahat bir nefes aldı derken yeni bir tehdit daha

Büfeden alkol alan babasını vurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, büfeden alkol alırken gördüğü babasını silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 16 yaşındaki H.K., babası Hüseyin K.'yi büfeden alkol alırken gördü. Büfenin içerisine giren H.K. ile babası Hüseyin K. arasında alkol tartışması yaşandı. İddiaya göre baba Hüseyin K., alkol almasına karşı çıkan oğluna tokat attı. Eve giden H.K., yanına silah alıp tekrar tekel bayisine döndü. Babasını dışarı çağıran H.K., ateş ederek vurdu.

Yaralanan babaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ile olay yerine giden polis ekipleri yaptı. Çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan babanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken 16 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.