2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı - Son Dakika
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2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı

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Konya'da bir emlakçı, tartıştığı arkadaşını yaralayıp ofisinde bulunan mimar arkadaşını öldürdü. İlk olayda emlakçı, arkadaşıyla sokak ortasında tartıştıktan sonra tabancayla vurup kaçtı. Ardından 2,5 saat sonra mimar arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şüpheli, olay yerine yakın bir noktada polis tarafından yakalandı.

15.05.2024 14:26
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Konya'da 37 yaşındaki emlakçı Mevlüt T., tartıştığı 32 yaşındaki arkadaşı Hasan Aktepe'yi tabancayla yaralayıp, ofisini bastığı 29 yaşındaki mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı ise av tüfeği ile öldürdü. Olay yerinden fazla uzaklaşamadan yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

ARKADAŞIYLA TARTIŞIP SİLAHINA DAVRANDI

İlk olay, dün saat 21.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçı Mevlüt T., arkadaşı Hasan Aktepe ile sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt T., tabanca ile Aktepe'yi karnından vurup, kaçtı. Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Aktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

AV TÜFEĞİYLEGÖĞSÜNDEN VURDU

Aktepe'yi yaraladıktan 2 buçuk saat sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'a gelen Mevlüt T., saat 23.30 sıralarında mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı ofisinde av tüfeği ile vurdu. Göğsünden yaralanan Kılıç hayatını kaybetti.

2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
Necati Şadi Kılıç

ÇOK FAZLA KAÇAMADAN POLİSE YAKALANDI

Kaçan saldırgan olay yerine yakın bir noktada Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Kaynak: DHA

Konya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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